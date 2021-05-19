Вчера сделали еще 19 тысяч прививок от коронавируса. Больше всего - вакциной AstraZeneca

За прошедшие сутки в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса. Из них 10 072 - второй дозой.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в министерстве сообщили, сколько людей и какой вакциной прививали за 18 мая:
С начала кампании проведено всего 994 872 прививки. Получили 1 дозу-957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек:
Напомним, в партии "Слуга народа" ожидают, что Виктор Ляшко нарастит темпы вакцинации в Украине после назначения главой Министерства здравоохранения.
Как известно, вчера Максима Степанова отправили в отставку с должности главы Минздрава.