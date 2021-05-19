Вчера сделали еще 19 тысяч прививок от коронавируса. Больше всего - вакциной AstraZeneca

За прошедшие сутки в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса. Из них 10 072 - второй дозой.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава .

Так, в министерстве сообщили, сколько людей и какой вакциной прививали за 18 мая:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 480 человек,

вакциной CoronaVac – 6 070 человек,

вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 человек,

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 7 126 человек.

С начала кампании проведено всего 994 872 прививки. Получили 1 дозу-957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек: