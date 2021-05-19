За минулу добу зробили ще 19 тисяч щеплень від коронавірусу. Найбільше - вакциною AstraZeneca

Протягом минулої доби в Україні зробили 19 088 щеплень від коронавірусу. Із них 10 072 - другою дозою.
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
Так, у міністерстві повідомили, скільки людей та якою вакциною щепили за 18 травня:
Від початку кампанії проведено усього 994 872 щеплення. Отримали 1 дозу – 957 346 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб:
Нагадаємо, у партії "Слуга народу" очікують, що Віктор Ляшко наростить темпи вакцинації в Україні після призначення главою Міністерства охорони здоров'я.
Як відомо, вчора Максима Степанова відправили у відставку з посади глави МОЗ.