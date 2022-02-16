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В Британии рекомендовали массовую вакцинацию детей 5-11 лет

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Лондон, Среда 16 февраля 2022 22:11
В Британии рекомендовали массовую вакцинацию детей 5-11 лет Фото: В Великобритании детей начнут вакцинировать от COVID-19 (freepik.com)
Автор: RBC.UA

В среду, 16 февраля, английские чиновники выступили с предложением вакцинировать детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Причиной такой инициативы стала возможная новая волна СOVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В среду, 16 февраля, британское правительство выступило с предложением начать вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Такое решение было принято позже чем в других странах, например в США или Израиле, где вакцины предлагаются всем детям в такой возрастной группе. Сейчас в Британии предлагают вакцинировать только наиболее уязвимые группы детей.

"Основная цель предложения прививок детям - повысить их защиту в преддверии возможной будущей волны COVID-19" - заявил Вей Шен Лим, председатель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (ОКВИ) COVID-19.

ОКВИ заявил, что для данной возрастной группы существует педиатрическая вакцина от компании Pfizer, с интервалами между дозами в 12 недель.

Все четыре страны Соединенного Королевства последовали указаниям ОКВИ по распространению вакцины от COVID-19, а Шотландия и Уэльс уже заявили, что примут рекомендации по вакцинации детей 5-11 лет.

Напомним, что в Украине могут ввести вакцинацию для детей от 5 лет.

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