UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Великобритании могут запретить вакцину AstraZeneca для молодых

Автор: Наталья Скороход

В Великобритании заговорили об ограничении использования вакцины AstraZeneca для молодых людей. Такой вариант развития событий рассматривает Британский регулятор здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters.

Такой запрет возможен из-за редких случаев тромбоза у людей. Поэтому сейчас решают вопрос о том, чтобы не вакцинировать вакциной

оявляется все больше аргументов в пользу того, чтобы предлагать молодым людям - по крайней мере моложе 30 лет - другую вакцину", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украину приедет корейская вакцина AstraZeneca. Это произойдет ориентировочно к концу апреля. Ее будут колоть после индийской вакцины.

Ранее сообщалось, что в США прекращают производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов. Это предприятие полностью перейдет под контроль Johnson&Johnson.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина от коронавируса
Читайте также
В трех областях Украины за воскресенье не сделали ни одной прививки от COVID
В США сделали рекордное количество COVID-вакцин за сутки: более 4 млн
Прогноз погоды