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У Великобританії можуть заборонити вакцину AstraZeneca для молодих

Автор: Наталья Скороход

У Великобританії заговорили про обмеження використання вакцини AstraZeneca для молодих людей. Такий варіант розвитку подій розглядає Британський регулятор охорони здоров'я.

Про це повідомляє Reuters.

Така заборона можлива через рідкісні випадки тромбозу у людей. Тому зараз вирішують питання про те, аби не вакцинувати вакциною

все більше аргументів на користь того, аби пропонувати молодим людям - принаймні молодше 30 років - іншу вакцину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україну приїде корейська вакцина AstraZeneca. Це відбудеться орієнтовно до кінця квітня. Її будуть колоти після індійської вакцини.

Раніше повідомлялося, що у США припиняють виробництво вакцини AstraZeneca на одному з заводів. Це підприємство повністю перейде під контроль Johnson&Johnson.

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