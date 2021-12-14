В Великобритании приостановили выдачу бесплатных COVID-тестов: очень большой спрос

В Великобритании приостановили выдачу бесплатных COVID-тестов, которыми можно воспользоваться дома. По данным Агентства по безопасности здоровья Великобритании, такое решение было принято из-за большого спроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Агентство по безопасности здоровья Великобритании заявило, что
Издание предполагает, что причиной большого спроса на тесты стало то, что теперь в Великобритании требуют ежедневное тестирование для всех, кто вступает в контакт с заболевшим COVID-19.
Напомним, что в Великобритании зафиксирована первая смерть от штамма "Омикрон".Это первый в мире подтвержденный случай от этого штамма.