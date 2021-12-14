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У Великобританії призупинили видачу безкоштовних COVID-тестів: дуже великий попит

Автор: Наталья Скороход

В Великобританія призупинили видачу безкоштовних COVID-тестів, якими можна скористатися вдома. За даними Агентства з безпеки здоров'я Великобританії, таке рішення було прийнято через великий попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Агентство з безпеки здоров'я Великобританії заявило, що

Видання припускає, що причиною великого попиту на тести стало те, що тепер у Великобританії вимагають щоденне тестування для всіх, хто вступає в контакт із хворим COVID-19.

Нагадаємо, що у Великобританії зафіксована перша смерть від штаму "Омікрон".Це перший у світі підтверджений випадок від цього штаму.

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