У Великобританії призупинили видачу безкоштовних COVID-тестів: дуже великий попит

В Великобританія призупинили видачу безкоштовних COVID-тестів, якими можна скористатися вдома. За даними Агентства з безпеки здоров'я Великобританії, таке рішення було прийнято через великий попит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Агентство з безпеки здоров'я Великобританії заявило, що
Видання припускає, що причиною великого попиту на тести стало те, що тепер у Великобританії вимагають щоденне тестування для всіх, хто вступає в контакт із хворим COVID-19.
Нагадаємо, що у Великобританії зафіксована перша смерть від штаму "Омікрон".Це перший у світі підтверджений випадок від цього штаму.