ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Великобритании решают вопрос о вакцинации детей в школах

Новина українською →
Великобритания, Воскресенье 12 сентября 2021 07:32
В Великобритании решают вопрос о вакцинации детей в школах Фото: в Великобритании решают вопрос о вакцинации детей в школах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании решают вопрос о возможной вакцинации от коронавируса детей в школах страны. Предполагается, что вакцинировать будут подростков от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Observer.

По информации издания, вакцинация детей от 12 до 15 лет в школах Великобритании, может быть объявлено уже со следующей недели, 22 сентября.

Правительство готово развернуть программу вакцинации в школах как только будет сделан вывод по результатам обзора, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) Соединенного королевства. Источник в Министерстве здравоохранения сказал, что министры еще не получили окончательного совета от ОКУ.

Также вакцинация может сорваться из-за несогласия некоторых депутатов. Некоторые депутаты-консерваторы заявили, что будут выступать против без определенных медицинских и научных доказательств в пользу вакцинации.

Отмечается что в Великобритании порядка 200 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет уже могут вакцинироваться от коронавируса. Это возможно в тех случаях, если они уязвимы к вирусу или живут со взрослыми из группы риска. Сейчас с этими семьями связывается Национальная служба здравоохранения.

Напомним, что в Великобритании могут отменить некоторые ограничения, связанные с коронавирусом. Страна ждет плана действий от правительства, который объявят на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе