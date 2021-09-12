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У Великобританії вирішують питання про вакцинацію дітей у школах

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Великобританія, Неділя 12 вересня 2021 07:32
У Великобританії вирішують питання про вакцинацію дітей у школах Фото: у Великобританії вирішують питання про вакцинацію дітей у школах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританія вирішують питання про можливу вакцинацію від коронавірусу дітей у школах країни. Передбачається, що вакцинувати будуть підлітків від 12 до 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Observer.

За інформацією видання, вакцинація дітей від 12 до 15 років в школах Великобританії, може бути оголошено вже з наступного тижня, 22 вересня.

Уряд готовий розгорнути програму вакцинації в школах як тільки буде зроблено висновок за результатами огляду, проведеного головними медичними фахівцями (ОКР) Сполученого Королівства. Джерело в Міністерстві охорони здоров'я сказав, що міністри ще не отримали остаточної ради від ОКР.

Також вакцинація може зірватися через незгоду деяких депутатів. Деякі депутати-консерватори заявили, що будуть виступати проти без певних медичних і наукових доказів на користь вакцинації.

Відзначається що у Великобританії близько 200 тисяч дітей у віці від 12 до 15 років вже можуть вакцинуватися від коронавірусу. Це можливо в тих випадках, якщо вони вразливі до вірусу або живуть з дорослими з групи ризику. Зараз з цими сім'ями зв'язується Національна служба охорони здоров'я.

Нагадаємо, що у Великобританії можуть скасувати деякі обмеження, пов'язані з коронавірусом. Країна чекає плану дій від уряду, який оголосять наступного тижня.

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