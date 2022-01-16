В Великобритании станут доступны бустеры для подростков с 16 лет

В Великобритании бустерные дозы вакцины от коронавируса станут доступными для подростков с 16 и 17 лет. Молодые люди смогут получить прививки уже с с понедельника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В рамках последней фазы британской программы по вакцинации от коронавируса бустеры получат около 40 000 подростков Великобритании.
Врач общей практики и заместитель руководителя программы вакцинации NHS Никки Канани отметила, что этого момента ждали многие представители молодежи Великобритании.
"За последние два года COVID вызвал столько потрясений во многих семьях, затронув жизнь и образование молодых людей, и вакцинация защищает их, их семьи и их друзей, позволяя им оставаться в школе и продолжать общение", - отметила она.
Отмечается, что б
Напомним, что в Великобритании запустили программу, призывающую вакцинироваться будущих мам. Это связано с тем, что большая часть женщин, госпитализированных в тяжелом состоянии, не были вакцинированы от коронавируса.