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У Великобританії стануть доступні бустери для підлітків з 16 років

Автор: Наталья Скороход

У Великобританії бустерні дози вакцини від коронавірусу стануть доступними для підлітків з 16 і 17 років. Молоді люди зможуть отримати щеплення вже з понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

В рамках останньої фази британської програми з вакцинації від коронавірусу бустери отримають близько 40 000 підлітків Великобританії.

Лікар загальної практики і заступник керівника програми вакцинації NHS Ніккі Канані зазначила, що цього моменту чекали багато представників молоді Великобританії.

"За останні два роки COVID викликав стільки потрясінь у багатьох сім'ях, торкнувшись життя та освіти молодих людей, і вакцинація захищає їх, їхні сім'ї та їхніх друзів, дозволяючи їм залишатися в школі та продовжувати спілкування", - зазначила вона.

Відзначається, що по

Нагадаємо, що у Великобританії запустили програму, що закликає вакцинуватися майбутніх мам. Це пов'язано з тим, що більша частина жінок, госпіталізованих у важкому стані, не були вакциновані від коронавірусу.

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КоронавірусВакцинація