У Великобританії стануть доступні бустери для підлітків з 16 років

У Великобританії бустерні дози вакцини від коронавірусу стануть доступними для підлітків з 16 і 17 років. Молоді люди зможуть отримати щеплення вже з понеділка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
В рамках останньої фази британської програми з вакцинації від коронавірусу бустери отримають близько 40 000 підлітків Великобританії.
Лікар загальної практики і заступник керівника програми вакцинації NHS Ніккі Канані зазначила, що цього моменту чекали багато представників молоді Великобританії.
"За останні два роки COVID викликав стільки потрясінь у багатьох сім'ях, торкнувшись життя та освіти молодих людей, і вакцинація захищає їх, їхні сім'ї та їхніх друзів, дозволяючи їм залишатися в школі та продовжувати спілкування", - зазначила вона.
Відзначається, що по
Нагадаємо, що у Великобританії запустили програму, що закликає вакцинуватися майбутніх мам. Це пов'язано з тим, що більша частина жінок, госпіталізованих у важкому стані, не були вакциновані від коронавірусу.