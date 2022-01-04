UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Великобритания не будет вводить новые меры из-за штамма "Омикрон", - Джонсон

Автор: Наталья Скороход

Великобритания не будет вводить более жесткие ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Джонсона, было бы абсолютным безумием считать, что пандемия коронавируса закончилась. Однако штамм коронавируса "Омикрон" переносится мягче, чем другие штаммы и это дает возможность пока не вводить более жесткие ограничения.

Он также отметил, что под давлением из-за высокой заразности штамма, общественность должна сделать все возможное, чтобы помочь уменьшить это давление.

"Конечно, мы будем держать все меры под контролем, но я думаю, что то, что мы делаем в данный момент, является правильным", - сказал Джонсон.

Напомним, что в Великобритании возросла заболеваемость коронавирусом. Власти предупреждали, что карантин могут усилить.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОмикронКарантинКоронавирус