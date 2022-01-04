Великобритания не будет вводить новые меры из-за штамма "Омикрон", - Джонсон

По словам Джонсона, было бы абсолютным безумием считать, что пандемия коронавируса закончилась. Однако штамм коронавируса "Омикрон" переносится мягче, чем другие штаммы и это дает возможность пока не вводить более жесткие ограничения.

Он также отметил, что под давлением из-за высокой заразности штамма, общественность должна сделать все возможное, чтобы помочь уменьшить это давление.

"Конечно, мы будем держать все меры под контролем, но я думаю, что то, что мы делаем в данный момент, является правильным", - сказал Джонсон.