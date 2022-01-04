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Великобританія не буде вводити нові заходи через штам "Омікрон", - Джонсон

Автор: Наталья Скороход

Великобританія не буде вводити більш жорсткі обмеження через штам коронавірусу "Омікрон". Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Джонсона, було б абсолютним божевіллям вважати, що пандемія коронавірусу закінчилася. Однак штам коронавірусу "Омікрон" переноситься м'якше, ніж інші штами і це дає можливість поки не вводити більш жорсткі обмеження.

Він також зазначив, що під тиском через високу заразність штаму, громадськість повинна зробити все можливе, щоб допомогти зменшити цей тиск.

"Звичайно, ми будемо тримати всі заходи під контролем, але я думаю, що те, що ми робимо в даний момент, є правильним", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, що у Великобританії зросла захворюваність коронавірусом. Влада попереджала, що карантин можуть посилити.

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