Великобританія не буде вводити нові заходи через штам "Омікрон", - Джонсон

За словами Джонсона, було б абсолютним божевіллям вважати, що пандемія коронавірусу закінчилася. Однак штам коронавірусу "Омікрон" переноситься м'якше, ніж інші штами і це дає можливість поки не вводити більш жорсткі обмеження.

Він також зазначив, що під тиском через високу заразність штаму, громадськість повинна зробити все можливе, щоб допомогти зменшити цей тиск.

"Звичайно, ми будемо тримати всі заходи під контролем, але я думаю, що те, що ми робимо в даний момент, є правильним", - сказав Джонсон.