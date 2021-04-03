Великобритания готовится к летним туристам: жителям четырех стран запретили въезд

В пятницу, 2 апреля, правительство внесло в "красный список" еще четыре страны. Жители этих стран не имеют права приезжать в Великобританию из-за отрицательной динамики распространения коронавируса.

В запретный список попали такие страны, как Филиппины, Пакистан, Кения и Бангладеш. Они присоединились к еще 35 другим странам, которые уже были в этом"красном списке".

"Правительство давало понять, что при необходимости предпримет решительные действия для сдерживания вируса, и добавило эти страны в "красный список" для защиты здоровья населения", - говорится в сообщении правительства.

Также отмечается, что граждане Великобритании и Ирландии могут вернуться из стран, занесенных в "красный список". Однако для этого они обязаны пройти обязательный карантин в определенном отеле.

Новые правила начнут действовать уже с 9 апреля с 4 утра.