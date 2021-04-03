Великобританія готується до літніх туристів: жителям чотирьох країн заборонили в'їзд

У п'ятницю, 2 квітня, уряд вніс в "червоний список" ще чотири країни. Жителі цих країн не мають права приїздити до Великобританії через негативну динаміку поширення коронавірусу.

В заборонений список потрапили такі країни, як Філіппіни, Пакистан, Кенія та Бангладеш. Вони приєдналися до ще 35 інших країн, які вже були в цьому"червоному списку".

"Уряд давав зрозуміти, що при необхідності зробить рішучі дії для стримування вірусу, і додало ці країни в "червоний список" для захисту здоров'я населення", - йдеться в повідомленні уряду.

Також зазначається, що громадяни Великобританії та Ірландії можуть повернутися з країн, занесених в "червоний список". Однак для цього вони зобов'язані пройти обов'язковий карантин у певному готелі.

Нові правила почнуть діяти вже з 9 квітня до 4 ранку.