Великобритания готовится к сезону путешествий: страны мира разделили на три группы

В Великобритании правительство готовится к сезону путешествий этим летом. Предполагается, что границы страна откроет в середине мая.
Об этом сообщает Reuters.
родолжается работа по разработке "паспортов вакцинации". Также для борьбы с коронавирусом в стране активно вакцинируют население.
Поэтому теперь можно подумать и о путешествиях и отпусках в летний период.
В стране придумали так называемую "систему светофора" в рамках которой Теперь такие меры предосторожности как
Напомним, в Израиле правительство решило ослабить карантин. Там большее число людей сможет собираться и ездить в транспорте.
Ранее сообщалось, что в США стали больше распространяться новые виды коронавируса. Байден выразил обеспокоеность и предупредил американцев.