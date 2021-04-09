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Великобритания готовится к сезону путешествий: страны мира разделили на три группы

Автор: Наталья Скороход

В Великобритании правительство готовится к сезону путешествий этим летом. Предполагается, что границы страна откроет в середине мая.

Об этом сообщает Reuters.

родолжается работа по разработке "паспортов вакцинации". Также для борьбы с коронавирусом в стране активно вакцинируют население.

Поэтому теперь можно подумать и о путешествиях и отпусках в летний период.

В стране придумали так называемую "систему светофора" в рамках которой Теперь такие меры предосторожности как

Напомним, в Израиле правительство решило ослабить карантин. Там большее число людей сможет собираться и ездить в транспорте.

Ранее сообщалось, что в США стали больше распространяться новые виды коронавируса. Байден выразил обеспокоеность и предупредил американцев.

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