Великобритания готовится к сезону путешествий: страны мира разделили на три группы

родолжается работа по разработке "паспортов вакцинации". Также для борьбы с коронавирусом в стране активно вакцинируют население.

Поэтому теперь можно подумать и о путешествиях и отпусках в летний период.

В стране придумали так называемую "систему светофора" в рамках которой Теперь такие меры предосторожности как