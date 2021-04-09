Великобританія готується до сезону подорожей: країни світу розділили на три групи

робота по розробці "паспортів вакцинації". Також для боротьби з коронавірусом в країні активно вакцинують населення. На сьогодні

Тому тепер можна подумати й про подорожі та відпустки у літній період.

В країні придумали так звану "систему світлофора" в рамках якої Тепер такі запобіжні заходи як