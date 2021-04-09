Великобританія готується до сезону подорожей: країни світу розділили на три групи

У Великобританії уряд готується до сезону подорожей цього літа. Передбачається, що кордони країна відкриє в середині травня.
Про це повідомляє Reuters.
робота по розробці "паспортів вакцинації". Також для боротьби з коронавірусом в країні активно вакцинують населення. На сьогодні
Тому тепер можна подумати й про подорожі та відпустки у літній період.
В країні придумали так звану "систему світлофора" в рамках якої Тепер такі запобіжні заходи як
Нагадаємо, в Ізраїлі уряд вирішив послабити карантин. Там більша кількість людей зможе збиратися і їздити в транспорті.
Раніше повідомлялося, що у США почали поширюватися нові види коронавірусу. Байден висловив стурбованість і попередив американців.