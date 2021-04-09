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Великобританія готується до сезону подорожей: країни світу розділили на три групи

Автор: Наталья Скороход

У Великобританії уряд готується до сезону подорожей цього літа. Передбачається, що кордони країна відкриє в середині травня.

Про це повідомляє Reuters.

робота по розробці "паспортів вакцинації". Також для боротьби з коронавірусом в країні активно вакцинують населення. На сьогодні

Тому тепер можна подумати й про подорожі та відпустки у літній період.

В країні придумали так звану "систему світлофора" в рамках якої Тепер такі запобіжні заходи як

Нагадаємо, в Ізраїлі уряд вирішив послабити карантин. Там більша кількість людей зможе збиратися і їздити в транспорті.

Раніше повідомлялося, що у США почали поширюватися нові види коронавірусу. Байден висловив стурбованість і попередив американців.

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