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Великобритания начала вакцинировать детей с 5 лет, но не всех: кто получит COVID-вакцину

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Великобритания, Понедельник 31 января 2022 00:19
Великобритания начала вакцинировать детей с 5 лет, но не всех: кто получит COVID-вакцину Фото: некоторые категории детей в Великобритании получают COVID-вакцины (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании начали вакцинировать от коронавируса детей с 5 до 11 лет. Правда, вакцины могут получить не все дети в этом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Право на вакцинацию от коронавируса в Великобритании получили дети, которые наиболее подвержены риску заражения или живут с уязвимыми взрослыми. К этим категориям относятся дети с диабетом, нарушениями обучаемости или иммуносупрессией. Всего планируется вакцинировать 500 тысяч детей.

Вакцинация проводится вакциной Pfizer дозами по 10 мкг с интервалом между прививками в восемь недель.

"Национальная служба здравоохранения сейчас вакцинирует наиболее подверженных риску детей в возрасте от 5 до 11 лет, гарантируя, что они получат жизненно важную дозу защиты", - говорится в сообщении.

Местные медицинские бригады уже связываются с семьями, дети в которых имеют право на вакцинацию. Родителей просят дождаться, пока с ними свяжутся, когда наступит очередь их ребенка.

"Мы просим родителей не медлить с обращением. Как только с вами свяжутся, сообщите об этом, чтобы Национальная служба здравоохранения могла защитить своих самых маленьких от вируса", - сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Напомним, что вакцинацию детей с 5 лет одобрили в Катаре. Дети будут получать вакцину Pfizer.

Ранее сообщалось, что в Австралии одобрили бустерные дозы для молодежи. Вакцины смогут получить люди с 16 лет.

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