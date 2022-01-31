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Великобританія почала вакцинувати дітей з 5 років, але не всіх: хто отримає COVID-вакцину

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Великобританія, Понеділок 31 січня 2022 00:19
Великобританія почала вакцинувати дітей з 5 років, але не всіх: хто отримає COVID-вакцину Фото: деякі категорії дітей у Великобританії отримують covid-вакцини (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританії почали вакцинувати від коронавірусу дітей з 5 до 11 років. Правда, вакцини можуть отримати не всі діти в цьому віці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Право на вакцинацію від коронавірусу у Великобританії отримали діти, які найбільш схильні до ризику зараження або живуть з уразливими дорослими. До цих категорій відносяться діти з діабетом, порушеннями здатності до навчання або імуносупресією. Всього планується вакцинувати 500 тисяч дітей.

Вакцинація проводиться вакциною Pfizer дозами по 10 мкг з інтервалом між щепленнями у вісім тижнів.

"Національна служба охорони здоров'я зараз вакцинує найбільш схильних до ризику дітей у віці від 5 до 11 років, гарантуючи, що вони отримають життєво важливу дозу захисту", - йдеться в повідомленні.

Місцеві медичні бригади вже зв'язуються з сім'ями, діти в яких мають право на вакцинацію. Батьків просять дочекатися, поки з ними зв'яжуться, коли настане черга їхньої дитини.

"Ми просимо батьків не зволікати зі зверненням. Як тільки з вами зв'яжуться, повідомте про це, щоб Національна служба охорони здоров'я могла захистити своїх найменших від вірусу", - повідомили в Національній службі охорони здоров'я Великобританії.

Нагадаємо, що вакцинацію дітей з 5 років схвалили в Катарі. Діти отримуватимуть вакцину Pfizer.

Раніше повідомлялося, що в Австралії схвалили бустерні дози для молоді. Вакцини зможуть отримати люди з 16 років.

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