Великобритания начала вакцинировать детей с 5 лет, но не всех: кто получит COVID-вакцину

Право на вакцинацию от коронавируса в Великобритании получили дети, которые

Pfizer дозами по 10 мкг с интервалом между прививками в восемь недель.

"Национальная служба здравоохранения сейчас вакцинирует наиболее подверженных риску детей в возрасте от 5 до 11 лет, гарантируя, что они получат жизненно важную дозу защиты", - говорится в сообщении.

Местные медицинские бригады уже связываются с семьями, дети в которых имеют право на вакцинацию. Родителей просят дождаться, пока с ними свяжутся, когда наступит очередь их ребенка.

"Мы просим родителей не медлить с обращением. Как только с вами свяжутся, сообщите об этом, чтобы Национальная служба здравоохранения могла защитить своих самых маленьких от вируса", - сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.