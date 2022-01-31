Великобритания начала вакцинировать детей с 5 лет, но не всех: кто получит COVID-вакцину

В Великобритании начали вакцинировать от коронавируса детей с 5 до 11 лет. Правда, вакцины могут получить не все дети в этом возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Право на вакцинацию от коронавируса в Великобритании получили дети, которые
Pfizer дозами по 10 мкг с интервалом между прививками в восемь недель.
"Национальная служба здравоохранения сейчас вакцинирует наиболее подверженных риску детей в возрасте от 5 до 11 лет, гарантируя, что они получат жизненно важную дозу защиты", - говорится в сообщении.
Местные медицинские бригады уже связываются с семьями, дети в которых имеют право на вакцинацию. Родителей просят дождаться, пока с ними свяжутся, когда наступит очередь их ребенка.
"Мы просим родителей не медлить с обращением. Как только с вами свяжутся, сообщите об этом, чтобы Национальная служба здравоохранения могла защитить своих самых маленьких от вируса", - сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Напомним, что вакцинацию детей с 5 лет одобрили в Катаре. Дети будут получать вакцину Pfizer.
Ранее сообщалось, что в Австралии одобрили бустерные дозы для молодежи. Вакцины смогут получить люди с 16 лет.