Великобритания направила в Индию первую партию аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов

Великобритания направила Индии первую партию медоборудования в качестве помощи для борьбы с резким ростом заражений коронавирусом и смертей от COVID-19. В нее вошли аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Великобритании.
“Сегодня мы отправили первую из нескольких срочных партий медицинского оборудования нашим друзьям в Индии, чтобы помочь в оказании жизненно важной помощи уязвимым пациентам с COVID-19", - отмечается в сообщении.
Дипломаты отметили, что помощь отправляется в ответ на запрос индийских властей и после обещания премьер-министра страны сделать все возможное. “Всего в Индию будет направлено более чем 600 единиц критически важного медицинского оборудования", - уточняется в заявлении МИД.
Ожидается, что первая партия груза прибудет в Дели в понедельник, а последующие - утром во вторник. В МИД отметили, что все оборудование поставляется из запасов, а не изымается из больниц.
Напомним, Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. В стране четвертый день подряд фиксируют рекордный рост заболеваемости инфекцией. Власти страны призывают население вакцинироваться от COVID-19.
Отметим, ранее сообщалось, что Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.
Также сообщалось, что в столице Индии 25 пациентов с COVID умерли в больнице из-за нехватки кислорода.