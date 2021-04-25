UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Великобритания направила в Индию первую партию аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов

Автор: РБК-Украина

Великобритания направила Индии первую партию медоборудования в качестве помощи для борьбы с резким ростом заражений коронавирусом и смертей от COVID-19. В нее вошли аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Великобритании.

“Сегодня мы отправили первую из нескольких срочных партий медицинского оборудования нашим друзьям в Индии, чтобы помочь в оказании жизненно важной помощи уязвимым пациентам с COVID-19", - отмечается в сообщении.

Дипломаты отметили, что помощь отправляется в ответ на запрос индийских властей и после обещания премьер-министра страны сделать все возможное. “Всего в Индию будет направлено более чем 600 единиц критически важного медицинского оборудования", - уточняется в заявлении МИД.

Ожидается, что первая партия груза прибудет в Дели в понедельник, а последующие - утром во вторник. В МИД отметили, что все оборудование поставляется из запасов, а не изымается из больниц.

Напомним, Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. В стране четвертый день подряд фиксируют рекордный рост заболеваемости инфекцией. Власти страны призывают население вакцинироваться от COVID-19.

Отметим, ранее сообщалось, что Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

Также сообщалось, что в столице Индии 25 пациентов с COVID умерли в больнице из-за нехватки кислорода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Индия