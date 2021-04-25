Великобританія направила до Індії першу партію апаратів ШВЛ і кисневих концентраторів

Великобританія направила Індії першу партію медобладнання в якості допомоги для боротьби з різким зростанням заражень на коронавірус і смертей від COVID-19. До неї увійшли апарати ШВЛ і кисневі концентратори.
Про це повідомила прес-служба МЗС Великобританії.
"Сьогодні ми відправили першу з декількох термінових партій медичного обладнання нашим друзям в Індії, щоб допомогти в наданні життєво важливою допомоги вразливим пацієнтам з COVID-19", - наголошується в повідомленні.
Дипломати зазначили, що допомога відправляється у відповідь на запит індійських властей і після обіцянки прем'єр-міністра країни зробити все можливе. "Всього в Індію буде направлено більш ніж 600 одиниць критично важливого медичного обладнання", - уточнюється в заяві МЗС.
Очікується, що перша партія вантажу прибуде в Делі в понеділок, а наступні - вранці у вівторок. У МЗС зазначили, що все обладнання поставляється з запасів, а не вилучається з лікарень.
Нагадаємо, Індія посідає друге місце в світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу. В країні четвертий день поспіль фіксують рекордне зростання захворюваності на інфекції. Влада країни закликає населення вакцинуватися від COVID-19.
Відзначимо, раніше повідомлялося, що Канада ввела тимчасову заборону на пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через різке зростання захворюваності коронавірусною інфекцією в цих країнах. Обмеження діятиме протягом 30 днів.
Також повідомлялося, що в столиці Індії 25 пацієнтів з COVID померли в лікарні через брак кисню.