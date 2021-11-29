Великобритания обязала детей с 7 лет носить маски в общественных местах

Новые правила вступают в силу в понедельник, 29 ноября и распространяются на все учебные заведения, а также учреждения по уходу за детьми.

пересмотрено через три недели.

Министр образования Надхим Загави заявил, что правила будут действовать до тех пор, пока о новом штамме коронавируса не получат больше информации.

Добавим, что начиная со вторника Великобритания возвращает масочнй режим. Ношение масок станет обязательным в магазинах и общественном транспорте.