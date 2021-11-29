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Великобритания обязала детей с 7 лет носить маски в общественных местах

Автор: Наталья Скороход

В Великобритании дети с 7 лет должны носить маски в общественных местах. Соответствующее решение приняло Министерство образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Новые правила вступают в силу в понедельник, 29 ноября и распространяются на все учебные заведения, а также учреждения по уходу за детьми.

пересмотрено через три недели.

Министр образования Надхим Загави заявил, что правила будут действовать до тех пор, пока о новом штамме коронавируса не получат больше информации.

Добавим, что начиная со вторника Великобритания возвращает масочнй режим. Ношение масок станет обязательным в магазинах и общественном транспорте.

Напомним, что Великобритания ужесточила въезд в страну из-за нового варианта коронавируса. От путешественников будут требовать отрицательные тесты на коронавирус и попросят их самоизолироваться.

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