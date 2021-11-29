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Великобританія зобов'язала дітей з 7 років носити маски в громадських місцях

Автор: Наталья Скороход

В Великобританія діти з 7 років повинні носити маски в громадських місцях. Відповідне рішення прийняло Міністерство освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нові правила вступають в силу в понеділок, 29 листопада і поширюються на всі навчальні заклади, а також установи по догляду за дітьми.

переглянуто через три тижні.

Міністр освіти Надхім Загаві заявив, що правила будуть діяти до тих пір, поки про новий штам коронавірусу не отримають більше інформації.

Додамо, що починаючи з вівторка Великобританія повертає масочнй режим. Носіння масок стане обов'язковим в магазинах і громадському транспорті.

Нагадаємо, що Великобританія посилила в'їзд в країну через новий варіант коронавірусу. Від мандрівників вимагатимуть негативні тести на коронавірус і попросять їх самоізолюватися.

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