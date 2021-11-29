Великобританія зобов'язала дітей з 7 років носити маски в громадських місцях

Нові правила вступають в силу в понеділок, 29 листопада і поширюються на всі навчальні заклади, а також установи по догляду за дітьми.

переглянуто через три тижні.

Міністр освіти Надхім Загаві заявив, що правила будуть діяти до тих пір, поки про новий штам коронавірусу не отримають більше інформації.

Додамо, що починаючи з вівторка Великобританія повертає масочнй режим. Носіння масок стане обов'язковим в магазинах і громадському транспорті.