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Великобритания отменила карантин для путешественников из США и Евросоюза

Автор: Наталья Скороход

Великобритания отменила карантин для путешественников из США и стран Евросоюза. Правда, это касается тех людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр транспорта Грант Шаппс сообщил, что теперь полностью вакцинированные путешественники из ЕС и США не будут проходить карантин по прибытии в Англию, Шотландию и Уэльс из стран, включенных в янтарный список.

Изменения вступят в силу с 4 утра 2 августа.

Пассажиры должны получить две дозы вакцинами, разрешенными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), или вакцинами, разрешенными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США.

От них по-прежнему потребуется пройти тест перед отъездом до прибытия в Англию, Шотландию и Уэльс, а также пройти тест ПЦР на второй день или ранее после приземления.

Также Шаппс объявил о возобновлении международных круизов.

Напомним, в Великобритании больше миллиона школьников изолировались из-за контакта с больными коронавирусом. Посещаемость в учебных заведениях снизилась.

Ранее сообщалось, что американцев попросили не ездить в Великобританию из-за ситуации с коронавирусом.

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