Великобритания отменила карантин для путешественников из США и Евросоюза

Министр транспорта Грант Шаппс сообщил, что теперь полностью вакцинированные путешественники из ЕС и США не будут проходить карантин по прибытии в Англию, Шотландию и Уэльс из стран, включенных в янтарный список.

Изменения вступят в силу с 4 утра 2 августа.

Пассажиры должны получить две дозы вакцинами, разрешенными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), или вакцинами, разрешенными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США.

От них по-прежнему потребуется пройти тест перед отъездом до прибытия в Англию, Шотландию и Уэльс, а также пройти тест ПЦР на второй день или ранее после приземления.

Также Шаппс объявил о возобновлении международных круизов.