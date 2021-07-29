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Великобританія скасувала карантин для мандрівників з США і Євросоюзу

Автор: Наталья Скороход

Великобританія скасувала карантин для мандрівників з США і країн Євросоюзу. Правда, це стосується тих людей, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр транспорту Грант Шаппс повідомив, що тепер повністю вакциновані мандрівники з ЄС і США не будуть проходити карантин після прибуття в Англію, Шотландію і Уельс з країн, включених в бурштиновий список.

Зміни набудуть чинності з 4 ранку 2 серпня.

Пасажири повинні отримати дві дози вакцинами, дозволеними Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), або вакцинами, дозволеними Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) в США.

Від них як і раніше буде потрібно пройти тест перед від'їздом до прибуття в Англію, Шотландію та Уельс, а також пройти тест ПЛР на другий день або раніше після приземлення.

Також Шаппс оголосив про відновлення міжнародних круїзів.

Нагадаємо, у Великобританії більше мільйона школярів ізолювалися через контакт з хворими коронавірусом. Відвідуваність у навчальних закладах знизилася.

Раніше повідомлялося, що американців попросили не їздити до Великобританії через ситуацію з коронавірусом.

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