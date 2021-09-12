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Великобритания отменит некоторые карантинные ограничения: они больше не нужны

Автор: Наталья Скороход

Великобритания отменит некоторые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон объявит об этом на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На следующей неделе Джонсон изложит план правительства по борьбе с коронавирусом, который опишет план действий на осень и зиму. Ожидается, что он отменит некоторые полномочия Закона о коронавирусе, которые больше не считаются необходимыми.

Ожидается, что в Великобритании отменят ограничения по закрытию экономики, полномочия по наложению ограничений на мероприятия и собрания, полномочия на временное закрытие или ограничение доступа к школам, ограничения на изоляцию заболевших.

При этом полномочия, которые считаются "важными для защиты и поддержки населения", останутся в силе, включая выплату пособий по болезни тем, кто изолирован с первого дня болезни. Также заболевшим придется оставаться дома, чтобы исключить заражение уязвимых категорий населения и избежать распространения опасных штаммов COVID-19.

По состоянию на 9 сентября почти 90% населения Великобритании в возрасте от 16 лет получили первую дозу вакцины от COVID, а более 80% получили обе дозы.

Напомним, что в Италии наоборот ужесточили карантинные требования. Там не будут впускать в школы и вузы невакцинированных учителей и учащихся.

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