Великобритания отменит некоторые карантинные ограничения: они больше не нужны

На следующей неделе Джонсон изложит план правительства по борьбе с коронавирусом, который опишет план действий на осень и зиму. Ожидается, что он отменит некоторые полномочия Закона о коронавирусе, которые больше не считаются необходимыми.

Ожидается, что в Великобритании отменят ограничения по закрытию экономики, полномочия по наложению ограничений на мероприятия и собрания, полномочия на временное закрытие или ограничение доступа к школам, ограничения на изоляцию заболевших.

При этом полномочия, которые считаются "важными для защиты и поддержки населения", останутся в силе, включая выплату пособий по болезни тем, кто изолирован с первого дня болезни. Также заболевшим придется оставаться дома, чтобы исключить заражение уязвимых категорий населения и избежать распространения опасных штаммов COVID-19.

По состоянию на 9 сентября почти 90% населения Великобритании в возрасте от 16 лет получили первую дозу вакцины от COVID, а более 80% получили обе дозы.