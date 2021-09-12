Великобританія скасує деякі карантинні обмеження: вони більше не потрібні

Наступного тижня Джонсон викладе план уряду по боротьбі з коронавірусом, який опише план дій на осінь і зиму. Очікується, що він скасує деякі повноваження Закону про коронавірус, які більше не вважаються необхідними.

Очікується, що у Великобританії скасують обмеження щодо закриття економіки, повноваження щодо накладення обмежень на заходи та збори, повноваження на тимчасове закриття або обмеження доступу до шкіл, обмеження на ізоляцію хворих.

При цьому повноваження, які вважаються "важливими для захисту і підтримки населення", залишаться в силі, включаючи виплату допомоги по хворобі тим, хто ізольований з першого дня хвороби. Також хворим доведеться залишатися вдома, щоб виключити зараження вразливих категорій населення й уникнути поширення небезпечних штамів COVID-19.

Станом на 9 вересня майже 90% населення Великобританії у віці від 16 років отримали першу дозу вакцини від COVID, а понад 80% отримали обидві дози.