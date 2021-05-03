Великобританія відправить до Індії апарати ШВЛ і кисневі концентратори
Великобританія допоможе Індії боротися з коронавірусом. В уряді розповіли про додаткову підтримку, яку мають відправити до Індії найближчим часом.
Про це повідомляє Sky News.
Великобританія повинна відправити до Індії ще 1000 апаратів ШВЛ для боротьби з коронавірусом.
Про додаткову підтримку розповів прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
"Великобританія завжди буде поруч з Індією в скрутну хвилину", - зазначив Джонсон.
Апарати ШВЛ будуть направлені до Індії з надлишкових запасів Великобританії. Це додаткова допомога країні, яка бореться з коронавірусом.
Минулого тижня у Великобританії заявили також, що в Індію будуть відправлені 200 апаратів ШВЛ, 495 кисневих концентраторів і три блоки генерації кисню.
Нагадаємо, Великобританія виходить з карантину. Там у червні скасують більшу частину заборон.
Раніше повідомлялося, що в Індії зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу.