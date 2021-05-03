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Великобританія відправить до Індії апарати ШВЛ і кисневі концентратори

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 03 травня 2021 07:56
Великобританія відправить до Індії апарати ШВЛ і кисневі концентратори Фото: Великобританія допоможе Індії апаратами ШВЛ (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія допоможе Індії боротися з коронавірусом. В уряді розповіли про додаткову підтримку, яку мають відправити до Індії найближчим часом.

Про це повідомляє Sky News.

Великобританія повинна відправити до Індії ще 1000 апаратів ШВЛ для боротьби з коронавірусом.

Про додаткову підтримку розповів прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"Великобританія завжди буде поруч з Індією в скрутну хвилину", - зазначив Джонсон.

Апарати ШВЛ будуть направлені до Індії з надлишкових запасів Великобританії. Це додаткова допомога країні, яка бореться з коронавірусом.

Минулого тижня у Великобританії заявили також, що в Індію будуть відправлені 200 апаратів ШВЛ, 495 кисневих концентраторів і три блоки генерації кисню.

Нагадаємо, Великобританія виходить з карантину. Там у червні скасують більшу частину заборон.

Раніше повідомлялося, що в Індії зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу.

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