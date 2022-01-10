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Великобритания призвала будущих мам пройти COVID-вакцинацию

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Великобритания, Понедельник 10 января 2022 03:59
Великобритания призвала будущих мам пройти COVID-вакцинацию Фото: в Великобритании беременных призывают пройти COVID-вакцинацию (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Правительство Великобритании призывает будущих матерей пройти курс вакцинации от коронавируса. Для этого запускают рекламную кампанию, которая расскажет о рисках в результате заболевания для детей и беременных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство предупреждает, что большая часть женщин, поступивших в COVID-больницы в прошлом году, не были вакцинированы от коронавируса. Болезнь несет угрозу как будущим матерям, так и их будущим детям.

Правительство заявляет, что вместе с медицинскими экспертами и учреждениями стало ясно, что вакцины от коронавируса безопасны для беременных женщин и не влияют на фертильность.

В стране запускают компанию, призывающую будущих мам как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. В ходе компании женщинам расскажут о рисках COVID-19. Также по радио и в соцсетях будут транслироваться свидетельства беременных женщин, получивших вакцину.

По данным Департамента здравоохранения и социальной защиты, около 20% женщин, поступивших в больницу с вирусом, нуждаются в досрочных родах из-за тяжелого течения болезни, а 20% их детей нуждаются в уходе в неонатальном отделении.

Напомним, что в Греции бустерная доза стала обязательной после семи месяцев после второй дозы вакцины. Тех, кто ее не получит, будут считать невакцинированными и ограничат.

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