Великобритания выходит из карантина: откроют кафе, тренажерные залы и магазины

Великобритания ослабляет карантин. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это важным шагом на пути к освобождению от ограничений пандемии COVID-19.

Ослабление карантина начнет действовать уже с понедельника, с 12 апреля. В Великобритании отменяют комендантский час, который действовал ранее.

Также в стране разрешат работать пабам и ресторанам на открытом воздухе. Откроют и некоторые магазины, разрешат работать салонам красоты и тренажерным залам.

Премьер-министр Джонсон назвал это событие очень значимым. Он добавив, что уже с нетерпением ждет пинты пива в саду паба.

"Я уверен, что это будет огромным облегчением для владельцев бизнеса, которые и так долго были закрыты, а для всех остальных - это шанс вернуться к тому, что мы любим и упустили", - сказал Джонсон.

Он также призвал людей не игнорировать элементарные правила безопасности, такие как дезинфекция рук и дистанция.

Отметим, что бороться с коронавирусом Британии помогли жесткие ограничения и вакцинация. В стране вакцинировали почти половину взрослого населения, а карантин и жесткие меры изоляции снизили смертность более чем на 95%.

При этом в воскресенье зафиксировали всего 7 смертей от коронавируса. Это самый низкий показатель смертности с 14 сентября.