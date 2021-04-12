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Великобританія виходить з карантину: відкриють кафе, тренажерні зали й магазини

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 12 квітня 2021 02:51
Великобританія виходить з карантину: відкриють кафе, тренажерні зали й магазини Фото: у Великобританії запрацюють кафе (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія послаблює карантин. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон назвав це важливим кроком на шляху до звільнення від обмежень пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Ослаблення карантину почне діяти вже з понеділка, з 12 квітня. У Великобританії скасовують комендантську годину, яка діяла раніше.

Також в країні дозволять працювати пабам і ресторанам на відкритому повітрі. Відкриють і деякі магазини, дозволять працювати салонам краси й тренажерним залам.

Прем'єр-міністр Джонсон назвав цю подію дуже важливою. Він додав, що вже з нетерпінням чекає пінти пива в саду пабу.

"Я впевнений, що це буде величезним полегшенням для власників бізнесу, які й так довго були закриті, а для всіх інших - це шанс повернутися до того, що ми любимо і втратили", - сказав Джонсон.

Він також закликав людей не ігнорувати елементарні правила безпеки, такі як дезінфекція рук та дистанція.

Зазначимо, що боротися з коронавірусом Британії допомогли жорсткі обмеження і вакцинація. В країні вакцинували майже половину дорослого населення, а карантин та жорсткі заходи ізоляції знизили смертність більш ніж на 95%.

При цьому у неділю зафіксували всього 7 смертей від коронавірусу. Це найнижчий показник смертності з 14 вересня.

Нагадаємо, у Британії вакцинували рекордна кількість людей за добу. Багато отримали другу дозу вакцини.

Раніше повідомлялося, що Великобританія вже готується до сезону подорожей.

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