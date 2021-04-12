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Великобритания выходит из карантина: откроют кафе, тренажерные залы и магазины

Автор: Наталья Скороход

Великобритания ослабляет карантин. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это важным шагом на пути к освобождению от ограничений пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Ослабление карантина начнет действовать уже с понедельника, с 12 апреля. В Великобритании отменяют комендантский час, который действовал ранее.

Также в стране разрешат работать пабам и ресторанам на открытом воздухе. Откроют и некоторые магазины, разрешат работать салонам красоты и тренажерным залам.

Премьер-министр Джонсон назвал это событие очень значимым. Он добавив, что уже с нетерпением ждет пинты пива в саду паба.

"Я уверен, что это будет огромным облегчением для владельцев бизнеса, которые и так долго были закрыты, а для всех остальных - это шанс вернуться к тому, что мы любим и упустили", - сказал Джонсон.

Он также призвал людей не игнорировать элементарные правила безопасности, такие как дезинфекция рук и дистанция.

Отметим, что бороться с коронавирусом Британии помогли жесткие ограничения и вакцинация. В стране вакцинировали почти половину взрослого населения, а карантин и жесткие меры изоляции снизили смертность более чем на 95%.

При этом в воскресенье зафиксировали всего 7 смертей от коронавируса. Это самый низкий показатель смертности с 14 сентября.

Напомним, в Британии вакцинировали рекордное количество людей за сутки. Многие получили вторую дозу вакцины.

Ранее сообщалось, что Великобритания уже готовится к сезону путешествий.

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