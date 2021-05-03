Великобритания выходит из карантина: почти все запреты снимут в начале лета

Великобритания медленно и осторожно выходит из карантина. Уже в начале лета здесь могут снять почти все ограничения.
Об этом сообщает Sky News.
Это значит, что в стране будут отказываться от ограничений и уже к лету снимут почти все запреты. Однако в правительстве призывают к тому, что делать это нужно очень осторожно, чтоб не потерять достижения в борьбе с болезнью.
"К 21 июня почти все социальные ограничения будут сняты, так что осталось немного...
Напомним, в Великобритании от коронавируса вакцинировали четверть взрослого населения обеими дозами. Одну дозу вакцины получили более 47 миллионов жителей.
Ранее сообщалось, что Венгрия ослабила карантин для людей с иммунитетом от коронавируса. Им разрешат посещать рестораны и кинотеатры.