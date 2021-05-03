Великобританія виходить з карантину: майже всі заборони знімуть на початку літа

Великобританія повільно і обережно виходить з карантину. Вже на початку літа тут можуть зняти майже всі обмеження.
Про це повідомляє Sky News.
Це означає, що в країні будуть відмовлятися від обмежень і вже до літа знімуть майже всі заборони. Однак в уряді закликають до того, що робити це потрібно дуже обережно, щоб не втратити досягнення в боротьбі з хворобою.
"До 21 червня майже всі соціальні обмеження будуть зняті, так що залишилося небагато...
Нагадаємо, у Великобританії від коронавірусу вакцинували чверть дорослого населення обома дозами. Одну дозу вакцини отримали понад 47 мільйонів жителів.
Раніше повідомлялося, що Угорщина послабила карантин для людей з імунітетом від коронавірусу. Їм дозволять відвідувати ресторани і кінотеатри.