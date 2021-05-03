Великобританія виходить з карантину: майже всі заборони знімуть на початку літа

Це означає, що в країні будуть відмовлятися від обмежень і вже до літа знімуть майже всі заборони. Однак в уряді закликають до того, що робити це потрібно дуже обережно, щоб не втратити досягнення в боротьбі з хворобою.

"До 21 червня майже всі соціальні обмеження будуть зняті, так що залишилося небагато...