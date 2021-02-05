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В Великобританнии откроют COVID-отели для приезжих из стран "черного списка"

Автор: Инна Собора

Все приезжающие в Великобританию из стран "черного списка" с 15 февраля будут отправляться в "COVID-отели". Там люди будут проходить 10-дневный карантин.

Об этом пишет Reuters.

Такие действия будут предприняты, чтобы не ставить под угрозу британскую программу вакцинации.

"Сейчас мы работаем в таком темпе, чтобы обезопасить объекты, необходимые для развертывания управляемого карантина для британских граждан, возвращающихся домой из стран с наиболее высоким риском", - заявили пограничники.

В "черном списке" более 30 государств, среди которых страны Латинской Америки, Южной Африки и Португалия.

РБК-Украина писало, что в Великобритании первую дозу COVID-вакцины получили уже 10 млн жителей страны - 15% населения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разрешат делать прививки против COVID-19 разными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, что обеспечивается смешиванием доз. Однако лишь в редких случаях.

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