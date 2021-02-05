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У Великобританнии відкриють COVID-готелі для приїжджих з країн "чорного списку"

Автор: Инна Собора

Всі приїжджають до Великобританії з країн "чорного списку" з 15 лютого будуть відправлятися в "COVID-готелі". Там люди будуть проходити 10-денний карантин.

Про це пише Reuters.

Такі дії будуть зроблені, щоб не ставити під загрозу британську програму вакцинації.

"Зараз ми працюємо в такому темпі, щоб убезпечити об'єкти, необхідні для розгортання керованого карантину для британських громадян, які поверталися додому з країн з найбільш високим ризиком", - заявили прикордонники.

У "чорному списку" понад 30 держав, серед яких країни Латинської Америки, Південної Африки та Португалія.

РБК-Україна писало, що у Великобританії першу дозу COVID-отримали вакцини вже 10 млн жителів країни - 15% населення.

Раніше повідомлялося, що в Великобританії дозволять робити щеплення проти COVID-19 різними вакцинами, незважаючи на відсутність даних про ступінь імунітету, що забезпечується змішуванням доз. Однак лише в рідкісних випадках.

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