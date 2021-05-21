UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Венгрии отменяют обязательность ношения масок в общественных местах

Автор: Андрей Василюк

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в эти выходные Венгрия отменит большинство ограничений по COVID-19, в том числе ночное комендантское время. Также отменяется обязательность ношения масок в общественных местах.

Об этом глава венгерского правительства заявил 21 мая в эфире государственного радио, передает Reuters.

Орбан сказал, что маски больше не нужно носить публично, а собрания до 500 человек можно проводить под открытым небом. Посещение мероприятий в закрытых помещениях можно при наличии карты прививок.

"Это значит, что мы победили третью волну пандемии", - сказал Орбан, добавив, что пришло время сказать "до свидания маскам" в общественных местах.

Венгрия - единственная страна ЕС, которая утвердила и использовала российские и китайские вакцины в большом количестве до утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам.

Благодаря этому страна достигла одного из самых высоких показателей вакцинации в ЕС. Сейчас 50% населения получили по крайней мере один укол.

В Венгрии уже работают отели, рестораны, спа-центры, театры, кинотеатры, спортзалы и спортивные площадки.

Напомним, 1 мая Венгрия ослабила карантинные ограничения для людей с иммунитетом к коронавирусу. Те, кто переболел COVID-19 или получил хотя бы одну прививку вакциной от коронавируса, получили возможность ходить в закрытые заведения общественного питания, гостиницы, театры, кинотеатры, спа, тренажерные залы, библиотеки, музеи и другие места для отдыха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус