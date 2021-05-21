В Венгрии отменяют обязательность ношения масок в общественных местах

Орбан сказал, что маски больше не нужно носить публично, а собрания до 500 человек можно проводить под открытым небом. Посещение мероприятий в закрытых помещениях можно при наличии карты прививок.

"Это значит, что мы победили третью волну пандемии", - сказал Орбан, добавив, что пришло время сказать "до свидания маскам" в общественных местах.

Венгрия - единственная страна ЕС, которая утвердила и использовала российские и китайские вакцины в большом количестве до утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам.

Благодаря этому страна достигла одного из самых высоких показателей вакцинации в ЕС. Сейчас 50% населения получили по крайней мере один укол.

В Венгрии уже работают отели, рестораны, спа-центры, театры, кинотеатры, спортзалы и спортивные площадки.