В Угорщині скасовують обов'язковість носіння масок в громадських місцях

Орбан сказав, що маски більше не потрібно носити публічно, а збори до 500 людей можна проводити просто неба. Відвідування заходів в закритих приміщеннях можна за наявності картки щеплень.

"Це означає, що ми перемогли третю хвилю пандемії", - сказав Орбан, додавши, що настав час сказати "до побачення маскам" в громадських місцях.

Угорщина - єдина країна ЄС, яка затвердила і використовувала російські та китайські вакцини у великій кількості до затвердження Європейським агентством з лікарських засобів.

Завдяки цьому країна досягла одного з найвищих показників вакцинації в ЄС. Наразі 50% населення отримали принаймні один укол.

В Угорщині вже працюють готелі, ресторани, спа-центри, театри, кінотеатри, спортзали та спортивні майданчики.