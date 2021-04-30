В Венгрии вакцинировали более 40% населения: премьер объявил смягчение карантина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 апреля заявил, что 1 мая часть учреждений сферы услуг снова заработает , как было запланировано ранее. Уровень вакцинации против COVID-19 в стране превышает 40%.

По данным worldometers.info, в Венгрии наблюдается самый высокий в мире уровень смертности от коронавируса на душу населения, но третья волна эпидемии медленно отступает.

С субботы откроются отели, внутренние помещения ресторанов, театры, кинотеатры, тренажерные залы, спортивные площадки, бассейны, музеи, библиотеки и зоопарки, сказал Орбан, подтверждая предыдущие планы.

Орбан, несмотря на критику со стороны Брюсселя и внутренних политических оппонентов, импортировал вакцины из Китая и России, которые еще не получили одобрения ЕС.

"Вакцины - это как бронежилет. Сейчас у нас он есть для всех. Пожалуйста, приходите и одевайтесь, чтобы вирусу не было кого атаковать", - сказал Орбан в комментарии государственному радио.

В марте в стране с 10 миллионами человек погибло более 16 000 человек, что составляет 40% ежегодного прироста и является самым высоким показателем за этот месяц с момента смертельной вспышки гриппа в 1983 году, заявило в пятницу Центральное статистическое управление KSH.