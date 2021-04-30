ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Угорщині вакцинували понад 40% населення: прем'єр оголосив пом'якшення карантину

Новость на русском → Угорщина, П'ятниця 30 квітня 2021 13:36
В Угорщині вакцинували понад 40% населення: прем'єр оголосив пом'якшення карантину Фото: в Угорщині послаблять каратин (gettyimages)
Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 30 квітня заявив, що 1 травня частина закладів сфери послуг знову запрацюють, як було заплановано раніше. Рівень вакцинації проти COVID-19 в країні перевищує 40%.

Про це повідомляє Reuters.

За даними worldometers.info, в Угорщині спостерігається найвищий у світі рівень смертності від коронавірусу на душу населення, але третя хвиля епідемії повільно відступає.

З суботи відкриються готелі, внутрішні приміщення ресторанів, театри, кінотеатри, тренажерні зали, спортивні майданчики, басейни, музеї, бібліотеки та зоопарки, сказав Орбан, підтверджуючи попередні плани.

Орбан, попри критику з боку Брюсселя та внутрішніх політичних опонентів, імпортував вакцини з Китаю та Росії, які ще не отримали схвалення ЄС.

"Вакцини - це як бронежилет. Зараз у нас він є для всіх. Будь ласка, приходьте і одягайтеся, щоб вірусу не було кого атакувати", - сказав Орбан в коментарі державному радіо.

У березні в країні з 10 мільйонами людей загинуло понад 16 000, що становить 40% щорічного приросту і є найвищим показником за цей місяць з моменту смертельного спалаху грипу в 1983 році, заявило в п'ятницю Центральне статистичне управління KSH.

Раніше Орбан заявляв, що в Угорщині відкриються приміщення ресторанів і кафе, театри, кіно, готелі для тих, у кого є "паспорта вакцинації". Без них люди не зможуть відвідати заклади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19