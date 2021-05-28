В Венгрии зафиксировали первые случаи индийского варианта COVID

Об этом заявил заместитель министра и глава рабочей группы правительства по вопросам прививок Иштван Дерджи, передает Reuters .

Венгрия сильно пострадала от пандемии, и по данным Университета Джона Хопкинса, страна является лидером по количеству смертей на 100 000 человек. Особенно смертельная третья волна ослабляется на фоне активной кампании по вакцинации.

"Индийский вариант присутствует в Венгрии. По мнению экспертов, мы не можем исключить возможность новой волны пандемии", - заявил Иштван Дьорджи.

Главный государственный врач Цецилия Мюллер добавила, что один из двух пациентов уже выздоровел. Отслеживание контактов не смогло установить, как они были заражены. Ни один из них недавно не проводил время за границей.