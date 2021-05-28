RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Угорщині зафіксували перші випадки індійського варіанту COVID

Автор: Андрій Василюк

Угорщина виявила два випадки вірусу коронавірусу, вперше виявленого в Індії. Влада не виключає нової хвилі пандемії.

Про це заявив заступник міністра та глава робочої групи уряду з питань щеплень Іштван Дьорджі, передає Reuters.

Угорщина сильно постраждала від пандемії, і за даними Університету Джона Хопкінса, країна є лідером за кількістю смертей на 100 000 людей. Особливо смертельна третя хвиля послаблюється на тлі активної кампанії з вакцинації.

"Індійський варіант присутній в Угорщині. На думку експертів, ми не можемо виключити можливість нової хвилі пандемії", - заявив Іштван Дьорджі.

Головний державний лікар Цецилія Мюллер додала, що один із двох пацієнтів вже одужав. Відстеження контактів не змогло встановити, як вони були заражені. Жоден з них нещодавно не проводив час за кордоном.

Нагадаємо, минулими вихідними в Угорщині скасували більшість обмежень щодо COVID-19, у тому числі нічний комендантський час. Зокрема, скасували обов'язковість носіння масок в громадських місцях.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що маски більше не потрібно носити публічно, а збори до 500 людей можна проводити просто неба. Відвідування заходів в закритих приміщеннях можна за наявності картки щеплень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус