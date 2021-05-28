В Угорщині зафіксували перші випадки індійського варіанту COVID

Угорщина виявила два випадки вірусу коронавірусу, вперше виявленого в Індії. Влада не виключає нової хвилі пандемії.

Про це заявив заступник міністра та глава робочої групи уряду з питань щеплень Іштван Дьорджі, передає Reuters .

Угорщина сильно постраждала від пандемії, і за даними Університету Джона Хопкінса, країна є лідером за кількістю смертей на 100 000 людей. Особливо смертельна третя хвиля послаблюється на тлі активної кампанії з вакцинації.

"Індійський варіант присутній в Угорщині. На думку експертів, ми не можемо виключити можливість нової хвилі пандемії", - заявив Іштван Дьорджі.

Головний державний лікар Цецилія Мюллер додала, що один із двох пацієнтів вже одужав. Відстеження контактів не змогло встановити, як вони були заражені. Жоден з них нещодавно не проводив час за кордоном.