Венгрия ослабила карантин для людей с иммунитетом к COVID-19

Венгрия сегодня, 1 мая, ослабила карантинные ограничения для людей с иммунитетом к коронавирусу. Речь идет о тех, кто переболел COVID-19 или получил хотя бы одну прививку вакциной от коронавируса.

С сегодняшнего дня граждане, имеющие так называемую "иммунную карту", могут ходить в закрытые заведения общественного питания, гостиницы, театры, кинотеатры, спа, тренажерные залы, библиотеки, музеи и другие места для отдыха.

Кроме того, правительство продлило работу предприятий до 23:00, а ночной комендантский час будет начинаться позже - в полночь. Однако, если заведения пустят к себе людей без "иммунных карт", то им будет грозить крупный штраф.

Как пишет агентство Associated Press, получить "иммунную карту" могут и иностранцы, имеющие хотя бы одну прививку или переболевшие. Для этого им нужно предъявить доказательства того, что они обладают иммунитетом.