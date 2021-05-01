Угорщина послабила карантин для людей з імунітетом до COVID-19

Угорщина сьогодні, 1 травня, послабила карантинні обмеження для людей з імунітетом до коронавірусу. Мова йде про тих, хто перехворів на COVID-19 або отримав хоча б одне щеплення вакциною від коронавірусу.

Відсьогодні громадяни, які мають так звану "імунну карту", можуть ходити в закриті заклади громадського харчування, готелі, театри, кінотеатри, спа, тренажерні зали, бібліотеки, музеї та інші місця для відпочинку.

Крім того, уряд продовжив роботу підприємств до 23:00, а нічна комендантська година буде починатися пізніше - опівночі. Однак, якщо заклади пустять до себе людей без "імунних карт", то їм буде загрожувати великий штраф.

Як пише агентство Associated Press, отримати "імунну карту" можуть і іноземці, які мають хоча б одне щеплення чи перехворіли. Для цього їм потрібно пред'явити докази того, що вони мають імунітет.