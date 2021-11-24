UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Венгрия установила рекорд по количеству новых случаев COVID за сутки

Автор: Иванна Шовкун

За сутки 23 ноября в Венгрии зафиксировали 12 637 случаев коронавирусной инфекции. Такой показатель является новым рекордом с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Средний показатель заболеваемости COVID по стране за неделю составляет 9 435 человек. Это больше, чем неделю назад - 7 369 случаев.

Всего за время пандемии в Венгрии коронавирусом заразились 1 044 852 человека. За два года зарегистрировали 33 519 смертельных случаев.

Уровень вакцинации в стране ниже среднего по Европе. При этом 60% населения уже получили одну дозу.

Напомним, ВОЗ предупреждает, что к марту 2022 года число погибших от коронавируса в Европе, вероятно, превысит 2 миллиона человек. Такой прогноз представили после анализа нынешней ситуации с распространением вируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияЕвропаКоронавирус