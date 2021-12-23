Вероятность попасть в больницу с "Омикроном" ниже, чем со штаммом "Дельта", - ученые
Вероятность попасть в больницу со штаммом коронавируса "Омикрон" ниже, чем со штаммом "Дельта". Это доказали в результате исследования ученые Имперского колледжа Лондона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Согласно новому исследованию, у людей с положительным результатом теста на "Омикрон" вероятность госпитализации на 15-20% ниже, чем у людей, инфицированных "Дельтой".
При этом люди с "Омикроном"на 40-45% реже проводят ночь или больше в больнице по сравнению со штаммом "Дельта".
Также интересно, что ранее переболевшие коронавирусом пациенты, заболевшие "Омикроном" на 50-60% реже будут госпитализированы по сравнению с теми, у кого не было предыдущей инфекции COVID-19.
Однако риск госпитализации аналогичен для "Омикрона" и "Дельта" для людей, которые были вакцинированы от коронавируса двумя дозами вакцины.
"Наш анализ показывает доказательства умеренного снижения риска госпитализации, связанного с вариантом "Омикрон", по сравнению с вариантом "Дельта". Однако это, по-видимому, компенсируется сниженной эффективностью вакцин против заражения вариантом "Омикрон", - отметил профессор Нил Фергюсон, проводивший исследование.
Исследования включали данные о 56 000 случаев заболевания "Омикроном" и 269 000 случаев заболевания "Дельтой".
Напомним, что в Германии заговорили о четвертой дозе вакцины из-за коронавируса "Омикрон". Об этом заявили в Минздраве.