ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Імовірність потрапити в лікарню з "Омікроном" нижче, ніж зі штамом "Дельта", - вчені

Новость на русском →
Великобританія, Четвер 23 грудня 2021 05:05
Імовірність потрапити в лікарню з "Омікроном" нижче, ніж зі штамом "Дельта", - вчені Фото: вчені з'ясували ризик госпіталізації від штаму "Омікрон" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Імовірність потрапити в лікарню зі штамом коронавірусу "Омікрон" нижче, ніж зі штамом "Дельта". Це довели в результаті дослідження вчені Імперського коледжу Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Згідно з новим дослідженням, у людей з позитивним результатом тесту на "Омікрон" ймовірність госпіталізації на 15-20% нижче, ніж у людей, інфікованих "Дельтою".

При цьому люди з "Омікроном" на 40-45% рідше проводять ніч або більше в лікарні в порівнянні зі штамом "Дельта".

Також цікаво, що люди, які раніше перехворіли на коронавірус та захворіли на "Омікрон" на 50-60% рідше будуть госпіталізовані в порівнянні з тими, у кого не було попередньої інфекції COVID-19.

Однак ризик госпіталізації аналогічний для "Омікрона" і "Дельта" для людей, які були вакциновані від коронавірусу двома дозами вакцини.

"Наш аналіз показує докази помірного зниження ризику госпіталізації, пов'язаного з варіантом "Омікрон", порівняно з варіантом "Дельта". Однак це, мабуть, компенсується зниженою ефективністю вакцин проти зараження варіантом "Омікрон", - зазначив професор Ніл Фергюсон, який проводив дослідження.

Дослідження включали дані про 56 000 випадків захворювання "Омікроном" і 269 000 випадків захворювання "Дельтою".

Нагадаємо, що у Німеччині заговорили про четверту дозу вакцини через коронавірус "Омікрон". Про це заявили в МОЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус