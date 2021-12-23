Імовірність потрапити в лікарню з "Омікроном" нижче, ніж зі штамом "Дельта", - вчені
Імовірність потрапити в лікарню зі штамом коронавірусу "Омікрон" нижче, ніж зі штамом "Дельта". Це довели в результаті дослідження вчені Імперського коледжу Лондона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Згідно з новим дослідженням, у людей з позитивним результатом тесту на "Омікрон" ймовірність госпіталізації на 15-20% нижче, ніж у людей, інфікованих "Дельтою".
При цьому люди з "Омікроном" на 40-45% рідше проводять ніч або більше в лікарні в порівнянні зі штамом "Дельта".
Також цікаво, що люди, які раніше перехворіли на коронавірус та захворіли на "Омікрон" на 50-60% рідше будуть госпіталізовані в порівнянні з тими, у кого не було попередньої інфекції COVID-19.
Однак ризик госпіталізації аналогічний для "Омікрона" і "Дельта" для людей, які були вакциновані від коронавірусу двома дозами вакцини.
"Наш аналіз показує докази помірного зниження ризику госпіталізації, пов'язаного з варіантом "Омікрон", порівняно з варіантом "Дельта". Однак це, мабуть, компенсується зниженою ефективністю вакцин проти зараження варіантом "Омікрон", - зазначив професор Ніл Фергюсон, який проводив дослідження.
Дослідження включали дані про 56 000 випадків захворювання "Омікроном" і 269 000 випадків захворювання "Дельтою".
Нагадаємо, що у Німеччині заговорили про четверту дозу вакцини через коронавірус "Омікрон". Про це заявили в МОЗ.