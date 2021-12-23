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Вероятность попасть в больницу с "Омикроном" ниже, чем со штаммом "Дельта", - ученые

Автор: Наталья Скороход

Вероятность попасть в больницу со штаммом коронавируса "Омикрон" ниже, чем со штаммом "Дельта". Это доказали в результате исследования ученые Имперского колледжа Лондона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно новому исследованию, у людей с положительным результатом теста на "Омикрон" вероятность госпитализации на 15-20% ниже, чем у людей, инфицированных "Дельтой".

Напомним, что в Германии заговорили о четвертой дозе вакцины из-за коронавируса "Омикрон". Об этом заявили в Минздраве.

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