Вероятность попасть в больницу с "Омикроном" ниже, чем со штаммом "Дельта", - ученые

Вероятность попасть в больницу со штаммом коронавируса "Омикрон" ниже, чем со штаммом "Дельта". Это доказали в результате исследования ученые Имперского колледжа Лондона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Согласно новому исследованию, у людей с положительным результатом теста на "Омикрон" вероятность госпитализации на 15-20% ниже, чем у людей, инфицированных "Дельтой".
Напомним, что в Германии заговорили о четвертой дозе вакцины из-за коронавируса "Омикрон". Об этом заявили в Минздраве.