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Вероятность вспышек коронавируса в школах возрастает во время проведения занятий, - Минздрав

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения призвало местные власти в регионах отслеживать контакты COVID-больных, в частности, которые были выявлены в образовательных учреждениях. Поскольку риск вспышки коронавируса в школах возрастает именно во время проведения очных занятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, которого цитирует пресс-центр Минздрава.

"Эпидемиологам, специалистам системы здравоохранения и местным властям стоит уделять внимание школам, поскольку во время образовательного процесса количество контактов и вероятность вспышки возрастает", - отметил Кузин.

Он также указал, что значительную долю инфицированных в коронавирусной статистике добавляют организованные коллективы и массовые бытовые мероприятия.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что Украине есть два региона, где сейчас нет ни одной школы, работающей дистанционно из-за недостаточного уровня вакцинации - это Киев и Сумская область.

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